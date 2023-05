Classifiche inglesi: Star Wars Jedi: Survivor primo, ma vende meno del predecessore

Le classifiche inglesi di questa settimana vedono Star Wars Jedi: Survivor in prima posizione, pur avendo venduto meno del predecessore Star Wars Jedi: Fallen Order, con un dato peggiore del 35%. Vediamo le prime dieci posizioni:

Posizione Titolo 1 Star Wars Jedi: Survivor 2 Dead Island 2 3 FIFA 23 4 Mario Kart 8 Deluxe 5 Hogwarts Legacy 6 Super Mario Odyssey 7 Minecraft (Switch) 8 Minecraft Legends 9 Call of Duty: Modern Warfare 2 10 Resident Evil 4 Remake

Il gioco di EA ha fatto peggio della hit Hogwarts Legacy, ma è comunque il secondo lancio migliore dell'anno nei negozi inglesi, molto davanti a Resident Evil 4. Tra i giochi di Star Wars è l'ottavo più venduto al lancio degli ultimi 30 anni.

Considerate comunque che stiamo parlando di copie fisiche, quindi il dato non comprende le vendite digitali, che potrebbero rappresentare la percentuale più grossa delle vendite, valutando anche l'accelerazione delle vendite digitali degli ultimi anni, soprattutto grazie alla pandemia.

Considerate anche il prezzo di vendita di Star Wars Jedi: Survivor è più alto di quello originale di Star Wars Jedi: Fallen Order e, come emerso recentemente, l'aumento avuto con l'ultima generazione di console ha fatto diminuire le vendite.

Detto questo, l'82% delle vendite di Star Wars Jedi: Survivor è stato fatto su PS5, mentre il 18% su Xbox. Anche in questo caso il dato potrebbe cambiare quando usciranno i dati digitali.

Per il resto, Dead Island 2 è scivolato in seconda posizione, perdendo solo del 45% delle vendite, un risultato davvero ottimo per un gioco d'azione.