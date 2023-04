Nintendo: arriveranno altri film dopo Super Mario Bros., Miyamoto "non ha dubbi" al riguardo

In un'intervista con il portale giapponese Nihon Keizai Shimbun, Shigeru Miyamoto ha dichiarato che "non ha dubbi"sul fatto che Nintendo in futuro realizzerà altri film basati sui suoi franchise.

Per molti sicuramente era scontato, visto l'incredibile successo di Super Mario Bros. Il Film, ma d'altro canto è la prima volta che un pezzo da novanta della casa di Kyoto si esprime in maniera netta sul futuro cinematografico della compagnia.

In ogni caso, ci sarà sicuramente da aspettare alcuni anni. Infatti lo stesso Miyamoto in un'altra intervista ha dichiarato che la divisione Nintendo Pictures al momento non ha nulla da annunciare nell'immediato futuro. Insomma, anche se probabilmente ci sono già dei progetti in corso d'opera, sono ancora uno in uno stato embrionale.

Su quali personaggi e IP Nintendo si baseranno i prossimi film? Difficile dirlo, visto che c'è davvero l'imbarazzo della scelta: da un sequel di Super Mario Bros. Il Film a uno spin-off con protagonista Luigi, o ancora una pellicola con protagonista la famiglia di Donkey Kong o, perché no, uno sulla saga di The Legend of Zelda.

Nel frattempo, pochi giorni fa Super Mario Bros. Il Film ha superato il tetto dei 700 milioni di dollari di ricavi in tutto il mondo e sembra lanciatissimo per superare "Minions: The Rise of Gru" (942,5 milioni di dollari), il film di animazione con maggior incassi post pandemia.