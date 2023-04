Super Mario Bros. Il Film, superati i 700 milioni di dollari di incassi

Super Mario Bros. Il Film ha superato i 700 milioni di dollari d'incassi globali, grazie ai 92 milioni di dollari raccolti nel fine settimana, una cifra superiore alle attese. Le stime precedenti, di loro molto ottimistiche, parlavano di 87 milioni di dollari, ma sono state superate di ben 5 milioni di dollari dalla realtà.

Si tratta del secondo miglior secondo weekend di sempre per ricavi di un film animato, e del settimo miglior secondo weekend di sempre per un film in USA, stando a quanto dichiarato da Universal.

Super Mario Bros. Il Film sta andando molto bene anche in termini di calo fisiologico degli spettatori nel mercato USA: lì dove solitamente nel secondo weekend i blockbuster ne perdono il 50% circa, Mario si è fermato al 37% per 353 milioni di dollari complessivi di incassi.

Da notare che finora solo dodici film hollywoodiani avevano incassato più di 700 milioni di dollari globali dopo la pandemia nei loro primi tredici giorni di programmazione. Attualmente Mario è il secondo film animato del post pandemia per ricavi globali, subito dietro a "Minions: The Rise of Gru" che ha generato 942,5 milioni di dollari e che è sempre di Illumination. Va però sottolineato come a questi ritmi Super Mario Bros. Il Film supererà facilmente il rivale e diventerà inoltre il primo film del 2023 a superare il miliardo di dollari di incassi.

Comunque sia, il film di Illumination è già di suo il primo del 2023 per ricavi, capace di superare Ant-Man and the Wasp: Quantumania (212 milioni di dollari in USA, 474 milioni di dollari globali). Inoltre è l'adattamento videoludico che ha prodotto più incassi di sempre, superando Warcraft (439 milioni di dollari) e Pokémon: Detective Pikachu (449 milioni di dollari).

I dati precedenti parlavano di 677 milioni di dollari incassati in tutto il mondo.