The Last of Us: la serie TV sarà in giro però un po', anche dopo la Stagione 2

Craig Mazin, lo showrunner della serie TV di The Last of Us, tratta dall'omonimo videogioco, ha fatto capire che il lavoro di adattamento che sta svolgendo con Neil Druckmann, il director della serie videoludica, non si fermerà con la seconda stagione, ma andrà oltre.

Mazin ha toccato l'argomento nel corso del NAB Show di Las Vegas di Domenica scorsa, anticipando che c'è ancora molto da raccontare: "Abbiamo in programma di farlo per più di una nuova stagione. Saremo in giro per un po'."

Mazin e Druckmann hanno già confermato che la stagione 2 di The Last of Us inizierà a coprire la storia di The Last of Us Parte II. Mentre la prima stagione è riuscita a esaurire The Last of Us Parte I, la seconda non riuscirà a fare lo stesso con il secondo capitolo, come detto dallo showrunner ai microfoni di IGN.com.

Va anche aggiunto che probabilmente il successo della prima stagione ha permesso di fare programmi più ampi per le stagioni successive, pensandole in termini più ampi, così da sfruttare al massimo i due capitoli videoludici.

Comunque sia staremo a vedere quali saranno i contenuti della seconda stagione e quanta parte della storia del gioco abbracceranno.