Nier: Automata, il cosplay di 2B di yazbunyy è splendido

Nier Automata è ormai stabilmente soggetto di reinterpretazioni da parte delle cosplayer, come vediamo anche in questo ottimo cosplay di B2 da parte di yazbunyy.

La celebre protagonista del gioco Platinum e Square Enix torna dunque in un cosplay alquanto accurato da parte di yazbunyy, che non rinuncia al suo tocco personale ma cerca anche di mettere in scena una versione particolarmente fedele della ragazza-androide combattente.

La 2B qui riprodotta è vestita di tutto punto, con la sua "divisa" originale e la katana d'ordinanza, in versione con costume intero dotato di gonna o senza. Non c'è dubbio, insomma, che il gioco di Yoko Taro sia rimasto nei cuori di giocatori uomini e donne per diversi aspetti e il gameplay non sembra essere l'unico elemento da ricordare.

Il carisma dei personaggi è un elemento che ha fatto presa, nonostante il distacco iniziale di questi dalle emozioni umane essendo degli androidi da combattimento. Gli strani abiti utilizzati per la costruzione dei protagonisti hanno inoltre stimolato l'emulazione da parte delle cosplayer, come possiamo vedere anche in questo caso da parte di yazbunyy, che ha effettuato una ricostruzione davvero accurata.

