Monster Hunter Now annunciato da Capcom e Niantic per iOS e Android, in realtà aumentata

Capcom e Niantic hanno annunciato Monster Hunter Now, una nuova derivazione della celebre serie di action RPG sulla caccia ai mostri appositamente sviluppato per piattaforme mobile: arriverà su iOS e Android a settembre 2023.

Il gioco sfrutta il classico sistema dei titoli Capcom, ponendo i mostri all'interno di mappe reali e portandoci a scoprirli camminando in giro per vari luoghi.

Una volta trovati, questi appaiono in realtà aumentata nella realtà circostante attraverso lo schermo dello smartphone, ma il gioco è caratterizzato anche da una grafica 3D standard più vicina allo stile classico.

Il trailer mostra alcuni momenti caratteristici del gioco, che sembra piuttosto vicino alle dinamiche classiche della serie: si tratta anche qui di dare la caccia a varie creature, ma la modalità è qui quella tipica di titoli Niantic precedenti come Pokémon GO o NBA All-World.

Anche in questo caso si tratta allora di camminare in giro per ambientazioni reali seguendo le indicazioni sulla mappa, per cercare di trovare i mostri disseminati nel mondo reale.

Una volta trovati, questi possono essere visualizzati anche in realtà aumentata e cacciati in un sistema di combattimento che ricorda quello dei capitoli classici della serie.

Sono presenti anche elementi multiplayer e social, come si conviene a questa tipologia di giochi: i "cacciatori", come vengono definiti i giocatori nella serie, potranno in questo caso avventurarsi dovunque nel mondo reale alla ricerca dei mostri più feroci formando squadre con altri appassionati per portare a termine le missioni.

Proprio questo aspetto social dovrebbe rappresentare un elemento importante per Monster Hunter Now, spingendo alla creazione di una community volta all'interazione tra giocatori, che potranno trovarsi insieme per prendere parte a sessioni di gioco all'aria aperta, rispettando la classica filosofia dei titoli Niantic.

L'uscita in forma definitiva è fissata per settembre 2023 su iOS e Android, ma sono già aperte le pre-registrazioni per la beta a numero chiuso attraverso la pagina ufficiale di Monster Hunter Now.

Nel comunicato ufficiale, il produttore della serie Capcom, Ryozo Tsujimoto ha detto: "Con Monster Hunter Now il franchise si arricchisce di un nuovo titolo, presentando agli appassionati una nuova modalità di gioco senza precedenti: i giocatori potranno saranno infatti incoraggiati ad uscire insieme al proprio Palico, esplorare i propri dintorni e incontrare mostri incredibili direttamente nel mondo reale. La tecnologia in realtà aumentata di Niantic offre un'esperienza di caccia basata sul qui e ora, a cui è possibile giocare con disinvoltura pur rispettando quelle modalità di azione e caccia che solo Monster Hunter può offrire. È giunto il momento di uscire nel mondo reale e goderci la caccia!"

Da parte di Niantic, il fondatore e CEO, John Hanke, ha riferito: "Monster Hunter Now sarà l'esperienza definitiva per tutti coloro che hanno sognato di affrontare mostri epici e di combatterli con gli amici. Ricco di creature fantastiche, caccia avvincente e opportunità di lavoro di squadra, con la migliore grafica possibile su dispositivi mobili, Monster Hunter Now è il franchise perfetto da portare nel mondo reale".