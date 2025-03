Niantic ha venduto Pokémon Go, Monster Hunter Now e Pikmin Bloom a Scopely, lo studio di Monopoly Go

Niantic ha venduto la sua divisione videoludica di titoli su licenza di terze parti, inclusi i team di sviluppo e le IP di Pokémon GO, Monster Hunter Now e Pikmin Bloom , a Scopely . Si tratta dell'azienda statunitense dietro a Monopoly GO, dal 2019 di proprietà della multinazionale araba Savvy Games Group. L'acquisizione fa parte di un accordo tra le due compagnie dal valore di 3,5 miliardi di dollari.

Cosa ne sarà di Niantic?

Stando ai termini dell'accordo, Kei Kawai e Ed Wu di Niantic continueranno a supervisionare i team di Pokémon Go, Monster Hunter Now e Pikmin Bloom che saranno trasferiti a Scopely. L'azienda ha acquisito anche le app Campfire e Wayfarer.

Uno scatto da Pokémon Go

Di conseguenza, Niantic subirà un'importante trasformazione. La divisione tecnologica diventerà un'entità separata chiamata Niantic Spatial Inc. Sarà guidata dal fondatore e CEO John Hanke e sarà un'"azienda di AI geospaziale alimentata da una mappa di nuova generazione, che consente a dispositivi e macchine di comprendere e interagire con il mondo fisico". La compagnia originale rimarrà attiva e continuerà a lavorare sui giochi AR Ingress Prime e Peridot.

"Scopely si è sempre concentrata sul far crescere community attraverso l'amore condiviso per il gioco e Niantic è una delle migliori al mondo in questo campo. Siamo estremamente ispirati da ciò che il team ha costruito nell'ultimo decennio, offrendo esperienze innovative che affascinano un vasto e duraturo pubblico globale e che portano le persone nel mondo reale. Non vediamo l'ora di accelerare ulteriormente la creatività del team attraverso la nostra partnership", ha dichiarato Tim O'Brien, Chief Revenue Officer e membro del Cda di Scopely.

"Pochi giochi al mondo hanno raggiunto la portata e la longevità di Pokémon GO, che ha superato i 100 milioni di giocatori solo l'anno scorso. L'esperienza si distingue anche per la sua capacità unica di favorire le connessioni di persona, con gli eventi live di Pokémon GO che attirano milioni di partecipanti. Dopo aver trascorso un po' di tempo con il team di Niantic, è apparso subito chiaro che questa organizzazione condivide la nostra inclinazione a creare risultati leader nel settore ed esperienze eccezionali per i giocatori. Ci auguriamo un futuro brillante".

Un Rathalos in Monster Hunter Now

"I giochi di Niantic sono sempre stati un ponte per connettere le persone e ispirare l'esplorazione, e sono sicuro che continueranno a fare entrambe le cose come parte di Scopely", ha dichiarato John Hanke, fondatore e CEO di Niantic. "Scopely condivide il nostro obiettivo di costruire e gestire incredibili servizi live service, ha un'esperienza eccezionale nel lavorare con le più grandi e amate proprietà intellettuali del mondo e tiene molto alle sue comunità di giocatori e ai suoi team di creatori di giochi. Sono fermamente convinto che questa partnership sia ottima per i nostri giocatori e che sia il modo migliore per garantire che i nostri giochi abbiano il supporto e gli investimenti a lungo termine necessari per essere 'giochi per sempre' che dureranno per le generazioni future".

"È stata una gioia incredibile servire centinaia di milioni di giocatori negli ultimi 10 anni e credo davvero che il meglio debba ancora venire", ha dichiarato Ed Wu, vice presidente senior di Pokémon Go. "La nostra missione rimane chiara: ispirare le persone a scoprire insieme i Pokémon nel mondo reale. Con il pieno impegno, l'esperienza e le risorse di Scopely, il suo impegno, la sua esperienza e le sue risorse, faremo di Pokémon Go il meglio che possa esistere, dalle incredibili battaglie per migliaia di Allenatori alla volta durante i nostri eventi dal vivo ai nuovi modi per connettersi con gli amici e la comunità, amici e alla community. Ma la cosa più importante è che resteremo concentrati sull'emozione e sull'esperienza della scoprire i Pokémon nel mondo reale".