Monster Hunter Now: con la Stagione 5 arriva il Glavenus e il primo mostro da Monster Hunter Wilds

Gli occhi di tutti i cacciatori sono ovviamente puntati su Monster Hunter Wilds, in uscita su console e PC il prossimo 28 febbraio, ma nel frattempo anche i giocatori di Monster Hunter Now presto riceveranno delle gustose novità. La data da cerchiare sul calendario è quella del 6 marzo, ovvero il giorno d'inizio della Stagione 5: "La lama del risveglio" e dei primi contenuti in programma, tra cui nuove funzionalità ed eventi. Ovviamente non mancheranno anche dei nuovi mostri da cacciare, tra cui spicca senza dubbio il feroce Glavenus e il Chatacabra, il primo di una probabile lunga serie di creature provenienti da Monster Hunter Wilds. Noi abbiamo visto in anteprima i contenuti in arrivo grazie a una presentazione svolta dal producer Sakae Osumi di Niantic. Facciamo una panoramica delle novità più interessanti.

Con la Stagione 5 arriva il Glavenus e c'è un nuovo Drago Anziano all'orizzonte Al lancio della Stagione 5 i cacciatori potranno affrontare due nuovi mostri, il Glavenus e l'Arzuros. Seguiranno ad aprile una nuova sottospecie e a maggio un altro temibile Drago Anziano. Entrambi sono ancora avvolti nel mistero e anche durante la presentazione a cui abbiamo assistito il senior producer Sakae Osumi ha preferito non sbottonarsi in merito, segno che forse parliamo di novità di un certo peso. A sinistra il Glavenus, a destra l'Arzuros Il Glavenus è un Wyvern brutale che si distingue per la lunga coda a forma di spada che può rendere incandescente durante il combattimento e usare per falciare senza pietà i cacciatori meno preparati. Aggiungete morsi e palle infuocate e abbiamo il giusto mix per una caccia interessante e impegnativa il giusto. Da quello che abbiamo visto durante la presentazione il mostro eredita tutto il repertorio di mosse delle precedenti iterazioni della serie, dunque se avete giocato a Monster Hunter Generations o l'espansione Iceborne di World partirete avvantaggiati. Abbattendo questo avversario avrete accesso alla sua armatura, che include la nuova abilità "Forza Bruta". Questa passiva incrementa la statistica di attacco del cacciatore in cambio di un malus alla probabilità percentuale di mandare a segno un colpo critico. Un'aggiunta interessante e che potrebbe portare una ventata di aria fresca per alcune tipologie di armi. L'Arzuros invece rappresenta una sfida meno impegnativa e pensata per allargare il roster di mostri ideali per chi si avvicina solo ora a Monster Hunter Now. Si tratta di una Belva Zannuta che ricorda un grosso orso. Sfrutta il suo massiccio corpo per eseguire degli attacchi in carica o in balzo e i lunghi artigli sulle zampe anteriori per eseguire delle combinazioni di colpi potenti, ma prevedibili. La sua armatura garantisce la nuova abilità "Spada Condivisa", che aumenta l'attacco del nostro cacciatore quando si combatte in gruppo. I nuovi vestiti a tema Kulu-Ya-Ku e Tzitzi-Ya-Ku Inoltre, chi vuole andare in caccia vestito di tutto punto, potrà acquistare nel negozio nuovi stili armatura (ovvero la possibilità di applicare l'aspetto di determinati pezzi di equipaggiamento alle armature senza alterarne statistiche e abilità), tra cui uno a tema Cosmopolitan, con un lungo giaccone avana o blu scuro corredato da un elegante cappello e uno a tema street casual, con giacca e pantaloni in denim. Infine, arriveranno i primi stili armatura casual basati sui mostri della serie. Si parte con un set a tema Kulu-Ya-Ku, con salopette e cappello da pescatore avana, e Tzitzi-Yaku, con giacca sportiva che ricorda i colori di questo mostro. L'aggiornamento che accompagnerà i nuovi contenuti include anche una serie di modifiche al bilanciamento delle varie tipologie di armi presenti in Monster Hunter Now. Ad esempio, Spada e Scudo ora infliggeranno maggiori danni durante la Furia Perfetta eseguendo con il giusto tempismo gli input dei colpi, verrà aggiunta la possibilità di uscire manualmente dalla Modalità Demone delle Doppie Lame, mentre l'Arco vedrà un potenziamento di danno per la carica di lv. 4.

L'evento di collaborazione con Monster Hunter Wilds e il Chatacabra In vista del lancio di Monster Hunter Wilds a inizio febbraio è iniziato un evento di collaborazione su Monster Hunter Now. La prima fase (che proseguirà fino al 31 marzo) permette di ottenere oggetti bonus su Now, tra cui pozioni, parti per armi ed espansioni della cassa oggetti, e un codice promozionale da riscattare in Wilds per ricevere un pacchetto di consumabili (come Mega Pozioni, bevande energetiche e via discorrendo). La seconda fase partirà pochi giorni l'inizio della Stagione 5, per la precisione il 28 febbraio, e sarà sicuramente più succosa a livello di contenuti. Vedrà infatti l'introduzione del Chatacabra, il primo delle nuove creature di Wilds ad arrivare su Now. Il Chatacabra da Monster Hunter Wilds Questo mostro anfibio di certo non darà pensieri ai cacciatori meglio equipaggiati e più esperti, ma porta in dote un nuovo set armatura e l'abilità passiva "Litheness", che riduce i danni subiti dal cacciatore per un periodo di tempo dopo aver eseguito un'evasione perfetta. Non è l'unica novità: affrontando le missioni speciali dell'evento potrete ottenere anche lo stile equipaggiamento "Speranza" (il set usato dal protagonista di Wilds visto nei trailer ufficiali di Capcom) e le omonime armi, nonché il buffo costume "Cavalcaseikret", la cui metà bassa è formata da una replica della nuova cavalcatura di Wilds.