Xbox Game Pass svela i nuovi giochi in arrivo nella seconda metà di febbraio su PC e console

Sono titoli alquanto noti, usciti già in precedenza e in arrivo ora all'interno dei vari livelli dell'abbonamento videoludico di Microsoft. EA Sports F1 24 è la recente simulazione ufficiale del massimo campionato automobilistico da parte di Codemasters, Watch Dogs: Legion è l'ultimo capitolo nella particolare serie di action adventure open world con elementi fantascientifici di Ubisoft e Warhammer 40.000: Rogue Trader è un RPG a impostazione isometrica classica da parte di Owlcat Games.

Si tratta solo di tre giochi previsti, ma tutti di notevole calibro, che possono risultare interessanti per ampie fette di pubblico. Vediamo dunque più nel dettaglio la lista dei giochi in arrivo nella seconda metà del mese, riportata qui sotto con le date di uscita nel catalogo:

Oggi è il giorno di lancio di Avowed, ma anche quello in cui vengono annunciati i nuovi giochi in arrivo su PC e Xbox Game Pass nella seconda metà di febbraio , e si tratta di una lista piuttosto ristretta ma molto interessante, come possiamo vedere.

C'è da contare anche Avowed

A questi titoli ovviamente bisogna aggiungere Avowed che sarà disponibile da oggi alle ore 19:00 per gli utenti Game Pass Ultimate, gioco che era già stato annunciato in precedenza come facente parte della prima ondata di febbraio, nonostante in effetti sia stato messo a disposizione nella seconda parte del mese.

I giochi in arrivo in Game Pass nella seconda metà di febbraio 2025

Abbiamo anche visto i 9 giochi che verranno rimossi dal catalogo del Game Pass il 28 febbraio, dunque il consiglio è di concentrarsi nel caso su questi se si è interessati a portarli a termine, oppure procedere all'acquisto sfruttando lo sconto per i titoli del Game Pass.

Per il resto, ricordiamo anche che Ryse: Son of Rome è stato aggiunto al catalogo dei titoli giocabili in cloud gaming dagli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate, mentre Sea of Thieves prosegue il suo percorso con l'arrivo della Stagione 15 previsto per il 20 febbraio.