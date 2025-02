L'horror Karma: The Dark World ha una data di uscita su PS5 e PC, arriverà più tardi su Xbox Series X|S

È in programma anche una versione Xbox Series X|S , ma verrà pubblicata in un secondo momento. L'annuncio è stato accompagnato con un nuovo trailer, che potrete visualizzare tramite il lettore sottostante.

Che cos'è Karma: The Dark World

Karma: The Dark World è un gioco in prima persona di stampo horror psicologico ambientato in una versione alternativa della Germania dell'Est del 1984, dove la fittizia Leviathan Corporation esercita un controllo oppressivo sui cittadini attraverso la sorveglianza di massa e il controllo mentale. Noi vestiremo i panni di Daniel McGovern, un agente di questa corporazione, che ha il compito di investirare su dei crimini esplorando i segreti più profondi della mente dei sospettati.

Quello che inizia come un altro caso per l'agente Roam Daniel McGovern, lo vede scoprire un mondo di inganni e tradimenti, dove inizia a dubitare di tutto ciò che conosce, compresa la sua stessa identità. Il gioco per stessa ammisione degli autori prende ispirazione da creatori visionari come David Lynch, Hideo Kojima e Christopher Nolan, puntando sulla narrazione immersiva.