Cobra Kai: Stagione 6 è concluso ma gli autori stanno già pensando a possibili spin-off della serie

La serie TV Cobra Kai è ormai giunta al termine con la conclusione della Stagione 6, ma gli autori potrebbero non aver intenzione di chiudere completamente la questione, considerando il successo riscosso e le tante possibilità narrative che rimarrebbero ancora aperte, magari attraverso spin-off.

Il regista Hayden Schlossberg ha riferito che il team creativo sta già lavorando a "diverse possibilità" di portare avanti la storia in qualche modo, magari approfondendo linee narrative secondarie al di fuori dei protagonisti standard della serie principale.

In effetti, Cobra Kai ha raggiunto una notorietà impressionante, ma la linea narrativa legata a Johnny e Daniel è probabilmente giunta al termine, tuttavia potrebbero esserci modi per rimettere in scena quel mondo attraverso altre prospettive.