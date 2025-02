AMD Radeon RX 9070 e 9070 XT, il prezzo potrebbe essere maggiore delle schede video di NVIDIA: AMD non impara dai propri errori?

Se questi dati venissero confermati, AMD perderebbe qualsiasi vantaggio sul rapporto prezzo-prestazioni, una mossa rischiosa considerando che la concorrenza offre tecnologie più avanzate, come il DLSS 4 e un'efficienza energetica migliore.

Lo stesso discorso potrebbe valere per la RX 9070 standard, che in teoria dovrebbe competere con la RTX 5070 (549 dollari), ma che, stando ai primi prezzi emersi, potrebbe arrivare a costare tra i 599 e i 649 dollari .

Le indiscrezioni sulle schede grafiche AMD Radeon RX 9070 e 9070 XT stanno generando discussioni tra gli appassionati, soprattutto per quanto riguarda il prezzo. Secondo gli ultimi leak, la RX 9070 XT potrebbe costare 849 dollari , ovvero 100 dollari in più rispetto alla RTX 5070 Ti di NVIDIA, che sarà lanciata a 749 dollari.

Ora AMD sembra pronta a ripetere lo stesso errore con la RX 9070 XT . Se davvero costerà 849 dollari, la scheda dovrà offrire prestazioni superiori alla RTX 5070 Ti per giustificare il prezzo, ma le prime indiscrezioni indicano che il divario potrebbe non essere sufficiente.

Prestazioni: basteranno per giustificare il prezzo?

Le Radeon RX 9070 XT e 9070 utilizzeranno la nuova architettura RDNA 4, e le prime informazioni parlano di prestazioni molto buone in giochi come Monster Hunter Wilds, dove la RX 9070 XT avrebbe superato i 200 FPS.

Tuttavia, resta il dubbio sulla reale competitività con NVIDIA. Senza un supporto software all'altezza, come un'alternativa valida al DLSS 4, AMD potrebbe trovarsi in una situazione simile a quella delle generazioni precedenti: buone schede, ma poco appetibili per chi cerca il massimo delle prestazioni e dell'efficienza (considerato che sappiamo davvero poco su FSR 4)

L'architettura RDNA 4 di AMD

Altro problema: i consumi. Alcuni leak indicano che la RX 9070 XT potrebbe richiedere un alimentatore da 900W o superiore, un dato che renderebbe questa scheda meno appetibile rispetto alle alternative NVIDIA, notoriamente più efficienti dal punto di vista energetico.

Se AMD deciderà davvero di lanciare la RX 9070 XT a 849 dollari e la RX 9070 tra i 599 e i 649 dollari, si troverà a dover giustificare un prezzo più alto rispetto alle concorrenti NVIDIA, senza offrire vantaggi evidenti in prestazioni, efficienza o feature esclusive.