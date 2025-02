Il prezzo di Nintendo Switch 2 potrebbe essere più basso del previsto, per un analista

Considerando il costo attuale della console ora in commercio, in molti si aspettano un prezzo di Nintendo Switch 2 decisamente più alto di questo, dando un senso al posizionamento delle due macchine sul mercato, ma secondo un analista questo potrebbe invece essere più basso del previsto .

Una via di mezzo

"Sulla base delle attuali dinamiche di mercato e della strategia di posizionamento della piattaforma, è probabile che Nintendo fissi il prezzo di Switch 2 a 399 dollari", ha affermato van Dreunen.

Nintendo Switch 2

"Si tratta di una soglia psicologica critica che bilancia le aspirazioni di hardware premium con l'accessibilità al mercato mainstream".

"A questo prezzo, Nintendo manterrebbe il suo tradizionale margine positivo sull'hardware, posizionando Switch 2 nettamente al di sotto dei dispositivi di gioco premium rivali, ma al di sopra del prezzo di lancio dello Switch originale. Questo rappresenta un significativo progresso tecnico senza alienare il suo nucleo demografico familiare".

In effetti, la stessa Nintendo aveva riferito in precedenza di non volersi discostare molto dalla linea adottata già in precedenza per quanto riguarda i prezzi di lancio delle sue console, sebbene molti presunti leak sembrino puntare, almeno per l'Europa, a un prezzo che oscilla tra 450 e 499 euro.

Nelle ore scorse abbiamo saputo, in via ufficiale, che i giochi esclusivi per Nintendo Switch 2 non si potranno acquistare con i voucher di Nintendo Switch Online e che i punti d'oro di My Nintendo stanno per essere eliminati.