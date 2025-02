I punti d'oro di My Nintendo stanno per essere eliminati

Che Nintendo abbia in programma qualcosa di nuovo per l'arrivo di Nintendo Switch 2 ? Difficile dirlo. Intanto è stato specificato che "A partire dal 25 marzo 2025 non sarà più possibile ottenere punti d'oro. I punti d'oro già ottenuti potranno essere usati per ricevere sconti nel Nintendo eShop anche dopo tale data ."

Nintendo ha annunciato che presto chiuderà la produzione dei punti d'oro di My Nintendo . Quando? A partire dal 25 marzo 2025 diventerà di fatto impossibile ottenerne di nuovi, con quelli già ottenuti che potranno essere usati per ricevere sconti nel Nintendo eShop anche dopo tale data.

Sbrigatevi a usarli

Nintendo ha pubblicato una lunga spiegazione di cosa accadrà ai punti d'oro dopo la data di scadenza. Ad esempio ha specificato che "I preordini di giochi in versione scaricabile effettuati tramite il Nintendo eShop o il sito ufficiale Nintendo entro il 24 marzo 2025 continueranno a dare diritto a ricevere punti d'oro indipendentemente dalla data di uscita del gioco, anche se il pagamento viene elaborato dopo il 24 marzo," con i punti d'oro che verranno accreditati sull'account dell'utente entro 24 dall'elaborazione del pagamento e con l'invio di un'email di conferma.

I punti d'oro potranno essere usati per acquistare giochi per Nintendo Switch 2?

Inoltre, "Sarà possibile continuare a ottenere punti d'oro registrando le schede di gioco tramite il menu HOME di una console Nintendo Switch, a patto che il gioco in questione sia stato pubblicato entro il 24 marzo 2025." I giochi pubblicati dopo la data indicata non daranno più diritto a ricevere i punti d'oro. "È possibile ottenere punti d'oro registrando una scheda di gioco entro due anni dalla data di uscita originale del gioco in questione in Europa e Sudafrica (un anno negli altri paesi)," viene specificato con maggiore precisione.

Questo fa capire come il sistema rimarrà comunque attivo per un certo periodo, tanto che Nintendo garantisce che "Qualsiasi precedente impegno da parte di Nintendo of Europe SE di erogare punti d'oro al di fuori dei metodi sopra descritti sarà comunque rispettato. Inoltre, i clienti potrebbero ricevere punti d'oro in circostanze eccezionali e a sola discrezione di Nintendo anche dopo il 24 marzo 2025."

Per il resto, viene ricordato che i punti d'oro hanno una scadenza di 12 mesi dalla data di ottenimento e che sono spendibili per ottenere sconti nel Nintendo eShop.