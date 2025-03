The First Berserker: Khazan, Atomfall o KARMA? Cosa giocherete questo weekend?

Opterete per The First Berserker: Khazan, Atomfall o KARMA: The Dark World ?

Siamo arrivati alla fine di marzo e possiamo affermare che la primavera è arrivata. Si tratta della stagione della rinascita e in molti sperano che sia vero anche per i videogiochi. Certamente ci sono vari titoli in arrivo interessanti e questa settimana non sono mancati nomi validi. Diteci, quindi, cosa giocherete questo weekend del 29 marzo?

I giochi di punta della settimana

KARMA: The Dark World è un thriller psicologico in prima persona con uno stile profondamente cinematografico. Siamo nella Germania dell'est, nel 1984, e noi siamo un viaggiatore nel tempo che deve indagare su eventi passati. Rimaniamo così coinvolti in una trama oscura e bizzarra.

Se la prima persona vi piace ma volete qualcosa con un po' più di libertà d'azione, forse avete optato per Atomfall, il gioco a mappa aperta di Rebellion (Sniper Elite). In questo caso siamo di nuovo nel passato, ma in una versione alternativa dell'Inghilterra, dopo un disastro nucleare che ha costretto il Regno Unito a creare una zona di esclusione dalla quale le persone non possono uscire. Noi siamo all'interno e dobbiamo capire cosa è successo. Nella nostra recensione potete scoprire di più a riguardo.

Infine, chi vuole un po' più d'azione potrebbe aver optato per The First Berserker: Khazan, il gioco di ruolo d'azione ispirato un poco ai soulslike e ambientato nell'universo di Dungeon Fighter Online. Noi siamo il primo berserker che parte per un viaggio di vendetta. Nella nostra recensione vi spieghiamo pregi e difetti.

Diteci, quindi, cosa giocherete questo weekend?