xAI di Elon Musk ha ora comprato X (Twitter) di Elon Musk

Il messaggio di Musk sull'operazione di xAI e X

"Questa combinazione libererà un immenso potenziale fondendo le capacità e le competenze avanzate di xAI in materia di intelligenza artificiale con l'enorme portata di X", scrive Musk.

In risposta a un accordo, l'amministratore delegato di X Linda Yaccarino ha scritto: "Il futuro non potrebbe essere più luminoso".

Musk in passato ha dichiarato di voler rendere X "l'app per fare tutto". Oggi non ha menzionato alcuni lati di questo "tutto", come ad esempio le funzionalità finanziarie suggerite in passato, ma ha ripetuto in modo simile che X è una "piazza digitale dove oltre 600 milioni di utenti attivi si recano per trovare la fonte di verità in tempo reale e, negli ultimi due anni, si è trasformata in una delle aziende più efficienti al mondo, posizionandosi per garantire una crescita futura scalabile."

Il tweet di Musk

"I futuri di xAI e X sono intrecciati. Oggi ufficialmente uniamo dati, modelli, calcolo, distribuzione e talento. Questa unione libererà un immenso potenziale fondendo le capacità e le competenze avanzate di xAI nel campo dell'intelligenza artificiale con la vasta portata di X."

"L'azienda combinata offrirà esperienze più intelligenti e significative a miliardi di persone, rimanendo fedele alla nostra missione principale di ricerca della verità e di avanzamento della conoscenza. Questo ci permetterà di costruire una piattaforma che non si limita a riflettere il mondo, ma accelera attivamente il progresso umano."

Segnaliamo poi che Elon Musk sta lanciando un suo studio di sviluppo basato su xAI per rendere di nuovo grandi i videogiochi.