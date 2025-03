Overwatch 2 potrebbe perdere il "due" nel titolo e diventare solo "Overwatch"

I rumor su Overwatch 2

Al momento si tratta solo di una speculazione, badate bene, ma è ciò che pensa un leaker in seguito ad alcune modifiche interne legate al videogioco.

Secondo SkaVorah, come segnalato tramite Reddit, le skin del videogioco sparatutto stanno subendo un cambio di nome. Quelle provenienti da Overwatch 1, stanno per essere chiamate "Classiche", mentre quelle di Overwatch 2 stanno per ottenere l'epiteto "Valorose".

L'idea è che questo possa voler dire che il nome "Overwatch 2" possa essere eliminato e che il videogioco diventi unicamente "Overwatch", a simboleggiare la sua natura da live servicea che non richiede nuovi capitoli.

Gli utenti ovviamente si chiedono quale sia stato allora il senso di realizzare questo "seguito", se ora si torna indietro. La riposta che ha convinto più persone su Reddit è "una scusa per ricreare il modello di monetizzazione e spremere più soldi dalle balene". Il termine balene è, in gergo videoludico e non solo, usato per indicare quegli utenti che investono enormi quantità di soldi in microtransazioni.

Parte dell'idea del seguito era legata anche alla volontà di creare tutta una serie di contenuti PvE che alla fine non si sono materializzati.