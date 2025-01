Monster Hunter Now x Monster Hunter Wilds: annunciato un crossover con oggetti bonus per il nuovo gioco

Niantic ha annunciato un evento crossover di Monster Hunter Now a tema Monster Hunter Wilds, in vista dell'imminente uscita di quest'ultimo su PC e console. Partecipando sarà possibile ottenere una serie di ricompense esclusive, inclusi dei codici promozionali per riscattare degli oggetti bonus nel prossimo capitolo della serie di Capcom.

L'evento a tempo limitato Monster Hunter Now x Monster Wilds aprirà i battenti il 3 febbraio alle 9:00 locali e si concluderà lunedì 31 marzo alle 23:59. Il tutto si svolgerà sotto forma di missioni a tempo limitato: una volta completate i giocatori potranno ottenere un codice regalo che permetteranno di riscattare in Wilds una serie di oggetti utili e ovviamente anche delle ricompense per Wilds, come una felpa per agli avatar dei giocatori con stampato il logo del nuovo gioco e uno sfondo speciale per la tessera gilda.