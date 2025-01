NVIDIA GeForce RTX 5050 avvistata su un laptop LG: nuove possibilità per la fascia media

Mentre NVIDIA ha svelato le GPU di fascia alta della serie RTX 50 durante il CES 2025, come le RTX 5090, 5080, 5070 Ti e 5070, le opzioni più economiche come la RTX 5050 non sono state protagoniste. Tuttavia, un leak recente rivela che la GPU GeForce RTX 5050 farà presto il suo debutto in un modello futuro del laptop LG Gram 2025, confermando l'esistenza di questa SKU.

Secondo le informazioni emerse, NVIDIA ha originariamente pianificato di presentare la RTX 5050 al CES, ma il lancio è stato posticipato. LG ha comunque incluso riferimenti a questa GPU nel materiale promozionale per il Gram 2025, suggerendo una futura integrazione. La particolarità di questa GPU è la presunta compatibilità pin-to-pin con la RTX 4050, che consentirà agli OEM come LG di aggiornare facilmente i loro laptop senza modifiche significative all'hardware.

La GeForce RTX 5050 per laptop sarà equipaggiata con 8 GB di memoria GDDR7. Sebbene i dettagli tecnici siano ancora limitati, il nome in codice "GN22-X2" indica che la GPU sarà ottimizzata per bilanciare prestazioni e consumi. Si prevede che offrirà un miglioramento significativo in termini di efficienza rispetto alla generazione precedente, rendendola una scelta interessante per laptop di fascia media.