Lost Soul Aside non richiede più l'account PSN su PC, probabilmente su richiesta degli sviluppatori

In effetti, in base ai movimenti rilevati da SteamDB sembra che la richiesta dell'account PlayStation sia durata particolarmente poco, essendo stata inserita a dicembre e poi rimossa praticamente qualche giorno dopo, facendo pensare anche a un possibile errore tecnico, ma secondo il sito Twisted Voxel questo sarebbe il risultato di una scelta precisa da parte degli sviluppatori .

Sembra che ci sia stato un cambiamento nelle specifiche di Lost Soul Aside , con il gioco che non richiede più l'account PSN obbligatorio su PC , con una rimozione che è stata probabilmente richiesta direttamente dagli sviluppatori, Ultizero Games.

Una nuova opzione per le esclusive third party?

In effetti, Lost Soul Aside non è un gioco sviluppato da PlayStation Studios ma è pubblicato da PlayStation Publishing anche su PC, derivante dal programma China Hero Project.

Il protagonista di Lost Soul Aside

Trattandosi comunque di un third party, il collegamento con l'account PSN è probabilmente più labile.

Secondo quanto riferito da Twisted Voxel, ci sarebbe ora l'opzione, per le esclusive third party, di rimuovere la richiesta dell'account PSN come elemento obbligatorio per accedere ai giochi, e questa scelta sarebbe stata intrapresa anche dal team cinese Ultizero.

Anche in questo caso si tratta di un action RPG senza elementi multiplayer online, dunque la richiesta del PSN sarebbe legata esclusivamente alla volontà di Sony di ampliare il proprio ecosistema, ma evidentemente gli sviluppatori hanno voluto comunque dare priorità alla diffusione del gioco su PC.

Abbiamo rivisto Lost Soul Aside il mese scorso, con un trailer gameplay che ha confermato il periodo di uscita e le piattaforme.