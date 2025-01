Un leak svela il listino prezzi della nuova serie Samsung Galaxy S25

Dopo mesi e mesi di indiscrezioni, ci separano ormai pochissimi giorni alla presentazione ufficiale della nuova serie di smartphone Samsung Galaxy S25, prevista in occasione dell'evento Galaxy Unpacked, atteso per il prossimo 22 gennaio alle ore 19,00 italiane. Nel frattempo, un recente leak potrebbe aver finalmente tolto il velo al listino prezzi europeo dei tre modelli di Samsung Galaxy S25 nelle diverse configurazioni, andando a comprendere il modello base, Samsung Galaxy S25 Plus, Samsung Galaxy S25 Ultra: scopriamoli insieme nel dettaglio.