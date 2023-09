Niantic ha creato un impero sfruttando sempre la stessa, geniale, idea: utilizzare un servizio di mappatura globale per inserire elementi di gioco all'interno della realtà, in pratica il principio di base della realtà aumentata applicato ai videogiochi. Dopo il successo planetario di Pokémon GO, trainato ovviamente dalla potenza del marchio nipponico, la medesima formula è stata applicata a varie altre proprietà intellettuali, molto spesso senza riuscire a trovare la quadra, ma in rari casi, come vediamo anche in questa recensione di Monster Hunter Now, arrivando invece a costruire una meccanica interessante. Sarà forse perché, alla fine, Monster Hunter e i Pokémon hanno diversi aspetti in comune, entrambi assimilabili all'esplorazione e alla scoperta come elementi principali dell'esperienza e quindi perfetti per essere tradotti in un gioco che richiede di perlustrare il mondo reale per andare avanti.

Il principio è sempre lo stesso: camminare in giro per trovare creature, solo che in questo caso si tratta di cacciarle in maniera alquanto violenta, invece che catturarle con metodi più o meno indolori.

Il meccanismo di base della serie Monster Hunter resta invariato, solo che le caratteristiche da gioco di ruolo vengono semplificate per lasciare spazio a un action basilare che mantiene comunque alcuni elementi tipici legati soprattutto alla progressione e alla gestione di armi e armature. Anche in questo caso, il gioco presenta uno scenario costruito su mappe reali gestite dal sistema Lightship VPS insieme a Google Maps, all'interno del quale vengono distribuiti mostri e risorse da raccogliere, spesso in corrispondenza di punti di interesse realmente esistenti. Tutto come abbiamo visto già in Pokémon GO e simili, ma sorprendentemente ben integrato con il mondo di Monster Hunter, in uno spin-off che risulta particolarmente godibile.