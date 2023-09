Starfield: il volo libero tra pianeti senza interruzioni è ora possibile con una mod

La mancanza di una transizione "seamless", senza stacchi nel volo spaziale tra i pianeti e il completo controllo dell'operazione da parte dei giocatori è uno degli elementi critici messi in luce su Starfield, ma potrebbe essere migliorato dall'arrivo di un'interessante mod che introduce la caratteristica in questione.

Nel gioco Bethesda, visto il rapporto "realistico" in termini di distanze tra pianeti e velocità delle navi spaziali, il passaggio da un pianeta all'altro avviene attraverso menù in maniera praticamente obbligatoria, considerando che per raggiungere le varie ambientazioni ci vorrebbero giorni di navigazione.

Per andare da un pianeta all'altro è dunque necessario accedere al menù, impostare la rotta e avviare il salto che ci porta direttamente a destinazione. Questa cosa per molti giocatori sarebbe un problema, perché tende a rompere un po' l'immedesimazione e lo spirito classico delle produzioni Bethesda, in cui il viaggio è spesso parte integrante del gioco.