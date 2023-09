Starfield: mod hanno già accumulato 14 milioni di download su Nexus Mods

Attualmente ci sono più di 2.700 mod di Starfield disponibili, ma il numero è destinato a crescere nei prossimi mesi. Tutte le mod sono compatibili con la versione Steam del gioco, mentre alcune non lo sono con la versione scaricabile da Game Pass, il servizio in abbonamento di Microsoft. Leggete sempre attentamente le istruzioni di ogni mod prima di scaricarla.

Le mod rendono l'universo più mandaloriano

Nexus Mods ha riportato anche che dal lancio di Starfield, avvenuto il 6 settembre 2023, 400.000 utenti hanno usato Vortex per scaricare le mod del gioco.

L'aggiornamento del software serve per facilitare la vita agli utenti. Starfield piazza le mod nella cartella Documents\My Games\Starfield, invece che in quella Dati nella cartella d'installazione del gioco, ma ora Vortex può usare un trucco per cambiare la cartella di default, consentendo di ripristinare le impostazioni classiche dei giochi di Bethesda. Inoltre crea in automatico il file StarfieldCustom.ini e lo pone in Documents\My Games\Starfield, senza che l'utente debba più fare le cose manualmente.