The Night of the Rabbit è gratis su GOG con i saldi del 15° anniversario

Con i saldi per il 15° anniversario di GOG in corso, lo store ha lanciato un'altra iniziativa regalo per gli utenti, consentendo di scaricare The Night of the Rabbit gratuitamente per alcuni giorni, oltre a presentare numerosi sconti su tutto il catalogo.

Per ottenere gratis il gioco in questione, è sufficiente dirigervi a questa pagina e cliccare su "Vai al giveaway" collegandosi con il proprio account allo store, poi seguire le istruzioni per inserire il gioco nella propria libreria.

Pubblicato da Daedelic Entertainment, The Night of the Rabbit è una particolare avventura grafica che racconta una storia fiabesca e affascinante, con protagonista il dodicenne Jerry Hazelnut, aspirante mago.