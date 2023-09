Gotham Knights per Nintendo Switch classificato in Corea del Sud

Spunta un'altra classificazione per Gotham Knights su Nintendo Switch, che sembra confermare ulteriormente l'effettivo arrivo del gioco sulla console Nintendo, ancora non annunciato ma presente nelle voci di corridoio da diversi giorni a questa parte.

Non è la prima volta che il titolo compare come classificato presso una rating board, in effetti: la versione Switch è stata classificata a Singapore e negli USA già nei giorni scorsi, dunque il fatto che sia comparsa anche in Corea del Sud comincia ad essere decisamente sospetto e fa pensare a un possibile annuncio nel prossimo periodo.

Per la cronaca, la classificazione lo pone all'interno della fascia "T" per un pubblico di teenager, così come era accaduto per le altre versioni, ovviamente, ma quello che conta qui è più che altro la piattaforma segnalata.