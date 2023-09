Like a Dragon Gaiden: come RGG Studio ha approcciato lo spin-off con Kiryu

Un paio di mesi prima dell'uscita di Like a Dragon: Infinite Wealth, tuttavia, la serie tornerà con Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased is Name, un episodio dalle dimensioni più contenute che vedrà nuovamente protagonista Kazuma Kiryu. Proprio di Gaiden abbiamo parlato con uno dei producer della serie, Hiroyuki Sakamoto, che ci ha raccontato qualche dettaglio sul lavoro del team e la filosofia dietro al progetto.

Like a Dragon: Infinite Wealth è senza dubbio uno dei protagonisti del Tokyo Game Show 2023. Con il suo cambio di ambientazione, una storia che promette di lasciare gli appassionati in lacrime, e l'enorme mole di contenuti e attività fuori di testa, il nuovo gioco di RGG Studio porta una ventata d'aria fresca in una serie che fino a pochi anni fa era considerata troppo impermeabile a novità e cambiamenti.

L’intervista

Hiroyuki Sakamoto, producer di Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name

La demo di Like a Dragon Gaiden era ambientata nel "Castello", questa enorme piattaforma in mare piena di locali, alcool, casino e ragazze avvenenti. Una specie di Paese dei Balocchi, ma VM18.

Il castello è un luogo molto importante nella storia di Like a Dragon Gaiden. Per l'occasione ci serviva un'ambientazione che fosse sfarzosa, che desse la sensazione di lusso più totale e che allo stesso tempo contenesse tutte quelle attività: è così che abbiamo avuto un'idea per un container nell'oceano, che fosse imperscrutabile dall'esterno, un enorme parco divertimenti solo per gli adulti.

La sensazione è che stavolta siate andati all-in con le abilità di Kiryu. Dico bene?

La storia di Like a Dragon Gaiden vedrà Kiryu celare la sua identità alle famiglie della yakuza, ed è stata proprio questa premessa narrativa a darci lo spunto: visto che Kiryu non deve farsi riconoscere, allora perché non fargli cambiare anche il modo in cui combatte? Così, sperimentando un po', siamo arrivati a creare oggetti come il Ragno, per colpire tanti nemici attorno in maniera acrobatica. Abbiamo pensato che dando questi gadget in mano ai giocatori questi si sarebbero davvero sentiti degli agenti segreti, sebbene il feeling dei controlli fosse sempre quello tradizionale di Like a Dragon. Questa era la filosofia dietro ai nuovi stili di Kiryu, poi la speranza è che le persone lo trovino divertente.

Tra diversi stili di combattimento e gadget da usare in battaglia, Kazuma Kiryu è più acrobatico che mai in Like a Dragon Gaiden

Dopo la fine di Yakuza 6 pensavamo di aver salutato Kiryu una volta per tutte, e invece non solo è apparso in Yakuza: Like a Dragon e avrà ampio spazio in Like a Dragon: Infinite Wealth, ma eccolo qui in una nuova avventura con lui protagonista.

Con Like a Dragon: Infinite Wealth volevamo a tutti i costi due protagonisti, Ichiban e Kiryu. Ma per poterlo fare era prima fondamentale approfondire la storia di Kiryu in seguito agli eventi di Yakuza: Like a Dragon. Soprattutto chi si è avvicinato alla serie con il settimo capitolo non è detto che conosca il personaggio, e ci serviva un modo per raccontare la sua storia tra la fine di Yakuza 6 e l'inizio di Infinite Wealth.

Visto che Like a Dragon Gaiden è un gioco più piccolo avete potuto lavorarlo in parallelo a Like a Dragon: Infinite Wealth. Pensate di continuare a sperimentare con questa formula in modo da mantenere una cadenza di uscite abbastanza frequente tra un capitolo principale e l'altro?

Questo è il nostro primo tentativo con un gioco in stile Gaiden. Rispetto ad altri giochi che abbiamo realizzato, sono convinto che questo sia molto più facile da approcciare per i neofiti: la storia entra subito nel vivo ed è quindi più facile farsi coinvolgere e divertirsi. Per quanto riguarda la domanda nello specifico, dipende tutto da come sarà l'accoglienza: allo stato attuale non sappiamo ancora se una formula come questa può funzionare bene o meno, e se la risposta dovesse essere positiva allora potremmo prendere in considerazione nuovi progetti simili.

Come funziona lo sviluppo di un gioco del genere rispetto agli altri vostri progetti principali? Quanti team interni avete?

Il modo di sviluppare nel nostro studio è molto dinamico: abbiamo diversi team che lavorano a più progetti, come ad esempio è stato con Super Monkey Ball. Abbiamo un grande gruppo interno al team che lavora sempre a un gioco più grande, mentre per i progetti più piccoli c'è un viavai di persone che in maniera dinamica si aggiungono e si spostano da un team all'altro in base alle scadenze e a cosa serve nello specifico in un dato progetto e in un dato momento.

Mentre cerca di celare la sua identità alla yakuza, Kiryu fa la conoscenza di diversi nuovi personaggi

Rispetto a un gioco principale come Like a Dragon: Infinite Wealth, quanto tempo ha richiesto sviluppare uno spinoff come Gaiden?

È difficile dare una stima precisa perché il momento in cui abbiamo cominciato a mettere le idee da parte non corrisponde a quando lo sviluppo è effettivamente iniziato. L'idea di Gaiden l'abbiamo avuta mentre stavamo già lavorando a Like a Dragon: Infinite Wealth, ma lo sviluppo è iniziato effettivamente l'anno scorso. Si tratta comunque di un gioco più compatto, più breve, quindi siamo riusciti a realizzarlo nell'arco di un paio d'anni in totale.

Finendo Like a Dragon Gaiden si potrà sbloccare una demo di Infinite Wealth con un pezzo di storia non presente nel gioco finale. È una cosa che si vede raramente al giorno d'oggi.

Sì, l'intenzione era che Like a Dragon Gaiden facesse da ponte tra il settimo e l'ottavo capitolo della serie, e quindi abbiamo pensato che aggiungere un piccolo antipasto che facesse da collante fosse un'idea carina per gli appassionati che vogliono ingannare l'attesa aspettando Infinite Wealth.

Ovviamente i paragoni tra Kiryu e Spider-Man si sono sprecati

A proposito di Infinite Wealth: è la prima volta che la serie principale esce dai confini asiatici e propone un gioco ambientato in occidente. Erano anni che dicevate di volerlo fare: come mai ora è il momento giusto?

Non è che adesso sia il momento migliore per ambientare Like a Dragon all'estero, ma l'idea è saltata fuori quando stavamo discutendo della storia. Per noi la storia viene prima di tutto, e non ci è capitato nemmeno stavolta di scegliere prima l'ambientazione e poi capire come giustificarla. In questo caso Ichiban ha un motivo molto importante che lo ha portato a visitare Honolulu. Mi piace anche la continuità con il settimo capitolo. All'inizio di Yakuza: Like a Dragon, Ichiban si risvegliava in un cassonetto e in posto che non conosceva, e il fascino del gioco era legato anche al suo senso di spaesamento. Volevamo che anche Like a Dragon: Infinite Wealth ricreasse quella stessa situazione e mettesse Ichiban in un contesto a lui alieno.