PS5 con EA Sports FC 24: il bundle sarà in sconto in tutta Europa, per un leaker

Il solito billbil-kun, leaker che possiamo considerare ormai decisamente affidabile, ha riferito in queste ore che il bundle PS5 con EA Sports FC 24, annunciato nei giorni scorsi, sarà protagonista di un'interessante offerta di lancio con sconto applicato in tutta Europa, secondo quanto riferito dalla fonte.

Il pacchetto si presenta con un prezzo davvero molto interessante: 489 euro per PS5 Standard con EA Sports FC 24 insieme, cosa che potrebbe davvero portare le vendite della console Sony a livelli impressionanti, considerando il successo del gioco in Europa.

Il leaker aveva inizialmente segnalato l'offerta come in arrivo in Francia, ma a quanto pare anche altre catene di rivenditori di altri paesi stanno ricevendo i materiali per indicare l'avvio della campagna, cosa che fa pensare a un'estensione dell'iniziativa in tutta Europa, probabilmente anche in Italia.