Resident Evil 4: Separate Ways, i primi voti della stampa sono molto positivi

Chiaramente mancano all'appello le valutazioni di numerose testate internazionali, in quanto a differenza del gioco base la stampa non ha avuto accesso in anticipo al DLC. Chiaramente presto potrete leggere anche la nostra recensione sulle pagine di Multiplayer.it.

Un DLC di ottima fattura

Come possiamo vedere le prime impressioni sono decisamente positive. In generale la critica sembra aver apprezzato la presenza di nuove location, oltre a quelle già viste nel gioco base ma riproposte con situazioni differenti. Allo stesso modo sono stati lodati gli scontri, le boss fight inedite o rielaborate e le nuove dinamiche offerte dal rampino di Ada, utile sia per gli spostamenti che per alcune manovre tattiche in battaglia.

Quanto a durata si parla di circa 4 ore per arrivare al termine dell'avventura di Ada senza considerare le missioni completamente opzionale del Mercante, ritenuta più che soddisfacente a fronte del costo del DLC di 9,99 euro.