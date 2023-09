Cyberpunk 2077: i giocatori tornano in massa su Steam dopo l'Update 2.0

Un'ulteriore crescita arriverà probabilmente in seguito al lancio dell'espansione Phantom Liberty, ma intanto già solo il grosso aggiornamento 2.0 ha comportato un ritorno di fiamma notevole, insieme anche al fatto di essere protagonista di un notevole sconto. Siamo ovviamente lontani dal record assoluto stabilito dal medesimo gioco al lancio, quando i giocatori contemporanei sono stati più di un milione, ma è comunque un risultato notevole visto che in molti avranno a questo punto già giocato il titolo in questione.

Judy in Cyberpunk 2077

Il team ha in effetti consigliato di avviare una nuova partita per provare le novità dell'Update 2.0, ed è probabile che in molti l'abbiano fatto, mentre diversi altri forse hanno aspettato finora per potersi lanciare nell'RPG fantascientifico in questione, attendendo che tutti i suoi problemi venissero sistemati, approfittando anche degli attuali sconti su Steam.

Considerando che negli ultimi tre anni Cyberpunk 2077 ha viaggiato su una media di circa 20.000 giocatori contemporanei, è chiaro che vi sia stato un ritorno in notevole quantità di utenti all'interno di Night City, ma attendiamo comunque di vedere cosa succederà con l'arrivo dell'espansione Phantom Liberty, che potete conoscere meglio leggendo la nostra recensione.