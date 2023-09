Persona 3 Reload: un video gameplay mostra il Tartarus

l canale YouTube di 4Gamers ha pubblicato un video gameplay di 13 minuti di Persona 3 Reload tratti dalla demo a disposizione dei visitatori del Tokyo Games Show 2023 che si sta svolgendo in questi giorni.

Il filmato, chiaramente interamente in giapponese, si apre con uno scambio di battute tra i personaggi per poi immergerci a capofitto all'interno del Tartarus, l'immensa e misteriosa torre che si erge nel mezzo della città in cui è ambientato il gioco e che appare di notte durante la Dark Hour, una sorta di venticinquesima ora tra un giorno e l'altro in cui solo i possessori di un Persona conservano i ricordi.

All'interno del Tartarus i giocatori esplorano vari piani generati in maniera procedurale. Un elemento rimasto invariato dal gioco originale e, come spiegato nel nostro provato di Persona 3 Reload, forse è anche l'elemento invecchiato peggio del titolo.