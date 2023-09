Payday 3: problemi con i server quasi del tutto risolti, il weekend è salvo?

Non solo problemi con i server

In precedenza i giocatori di Payday 3, complice un probabile sovraffollamento causato dal Game Pass, hanno riscontrato difficoltà ad accedere i server o lunghe code per avviare una partita in matchmaking. Di riflesso questo ha causato problemi anche per chi preferisce giocare da solo, dato che Payday 3 è un gioco always online.

Tuttavia le magagne del gioco non si fermano solo ai server, ma hanno radici più profonde, stando alle recensioni negative su Steam, che parlano di un sistema di progressione mal calibrato, basato sul grinding selvaggio e sul completamento di obiettivi opzionali che vanno contro lo spirito di cooperazione richiesto per portare a termine le rapine con successo.