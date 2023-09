Call of Duty Modern Warfare 2 e Warzone: crossover con Diablo 4 confermato con Lilith e Inarius

Confermando le indiscrezioni emerse nei giorni scorsi, Activision Blizzard ha infine svelato ufficialmente l'arrivo di Lilith e Inarius di Diablo 4 in Call of Duty: Modern Warfare 2 e Warzone sotto forma di operatori durante il corso della Stagione 6, che aprirà i battenti mercoledì 27 settembre 2023.

Entrambi i personaggi saranno disponibili in appositi bundle che verranno pubblicati nel negozio interno di Call of Duty in occasione di The Haunting, l'evento a tema Halloween dello sparatutto. Non saranno da soli: sono in arrivo sotto forma di Operatori anche Skeletor da He-Man, Ash Williams dalla serie cinematografica La Casa, Alucard da Hellsing e un set di armi provenienti da Doom.

Si tratta dunque dell'ennesimo crossover per lo sparatutto di Activision Blizzard, che sta seguendo con sempre più convinzione il percorso già intrapreso con successo da Fortnite con collaborazioni trans-media. In precedenza, infatti, sono arrivati anche Lara Croft da Tomb Raider, Godzilla, Snoop Dog e Nicky Minaj e Fabio Rovazzi.