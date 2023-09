Call of Duty: Warzone, i server del gioco verranno spenti la settimana prossima

I server di Call of Duty: Warzone versione 1.0 verranno spenti la settimana prossima, a circa milletrecento giorni dal lancio del battle royale prodotto da Activision, avvenuto il 10 marzo 2020.

Come sappiamo, il gioco è stato sostituito lo scorso novembre da Call of Duty: Warzone 2.0: un'edizione aggiornata dell'esperienza, che include una serie di feature inedite sebbene non sia disponibile in esclusiva sulle piattaforme di attuale generazione, come si pensava all'inizio.