iPhone 15 Pro sarà la migliore console da gioco, dice uno dei progettisti Apple

iPhone 15 Pro sarà la migliore console da gioco: a sostenerlo è il senior director of GPU Software di Apple, Jeremy Sandmel, che nel corso di un'intervista con IGN ha parlato di come la console migliore alla fine dei conti sia quella che puoi portare sempre con te.

In realtà, come sappiamo, la questione non si riduce alla mera portabilità del nuovo smartphone della casa di Cupertino, bensì riguarda anche e soprattutto le sue rinnovate ambizioni videoludiche, testimoniate dall'annuncio di Death Stranding Director's Cut, Assassin's Creed Mirage, Resident Evil 4 e Resident Evil Village.

A differenza di quanto accaduto con Nintendo Switch, non si tratta di versioni cloud di questi titoli di ultima generazione, bensì di edizioni realizzate per girare nativamente su iPhone 15 Pro a 30 fps: qualcosa che fino a poco tempo fa sembrava impossibile.