Star Wars Eclipse è vivo e vegeto rassicura Quantic Dream, ma il lancio sembra lontano

"Posso dire che ancora esiste? Perché esiste", ha dichiarato Pendse in un'intervista con IGN. "Semplicemente non è ancora pronto. Sta cuocendo a fuoco lento.".

La vice presidente del marketing ha infatti dichiarato in un'intervista che Eclipse non è ancora pronto ma che sta "cuocendo a fuoco lento" , con il team di sviluppo dunque che si sta prendendo tutto il tempo necessario per realizzare un'esperienza di alto profilo prima di mostrarlo nuovamente ai giocatori. Purtroppo non ha aggiunto ulteriori dettagli in merito.

Star Wars Eclipse: dovremo attendere anni per giocarlo?

Annunciato con un trailer cinematografrico durante i The Game Awards del 2021, Star Wars Eclipse è un action adventure sviluppato da Quantic Dream, lo studio dietro Heavy Rain e Detroit: Become Human, ambientato nell'era dell'Alta Repubblica, prima degli eventi di Star Wars Episodio I: La Minaccia Fantasma. Dai pochi dettagli noti finora, presenterà una storia e un cast di personaggi giocabili originale, con le scelte morali dei giocatori che andranno a influenzare la storia e lo svolgimento dell'avventura.

Da allora tuttavia il gioco è scomparso completamente dai riflettori e, ad eccezione di un presunto leak (che pare sia stato diffuso da Quantic Dream stessa per testare le reazioni dei fan) che ha svelato alcuni potenziali dettagli su personaggi e trama, non sono arrivate ulteriori informazioni in via ufficiale.

In compenso alcuni report emersi nei mesi scorsi descrivono Star Wars Eclipse come un gioco ancora in una fase embrionale dello sviluppo e realizzato da un team ancora in costruzione, con il lancio che addirittura potrebbe non avvenire prima del 2027. Chiaramente parliamo di indiscrezioni e come tali vanno prese, ma in ogni caso è probabile che dovremo attendere ancora a lungo prima di poterci giocare.