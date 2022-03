Star Wars Eclipse non uscirà prima del 2027, Quantic Dream fatica ad assumere, per un report

Stando a un report pubblicato da Xfire, Quantic Dream sta facendo fatica ad assumere personale per i suoi progetti e per questo motivo Star Wars Eclipese potrebbe uscire non prima del 2027-2028.

Secondo l'articolo pubblicato da Tom Henderson, noto giornalista e gola profonda del settore, dunque i lavori su Star Wars Eclipse sembrerebbero ancora in una fase embrionale. E allora perché annunciarlo con così largo anticipo?

Per Henderson il motivo principale è stato quello di mettere lo studio sotto i riflettori e attirare nuovi potenziali dipendenti, agevolando dunque la campagna assunzioni necessaria per completare lo sviluppo. Una strategia che a suo avviso viene usata da molte case di sviluppo, ma che tuttavia non sembrerebbe aver dato a Quantic Dream i risultati sperati.

Star Wars Eclipse, un'immagine tratta dal trailer d'annuncio

Come viene dimostrato nell'articolo, attualmente ci sono oltre 67 annunci di lavoro disponibili sul portale di Quantic Dreams contro i 60 di tre mesi fa (dunque prima dell'annuncio di Star Wars Eclipse). Tutti riportano come data di pubblicazione il mese di febbraio 2022, ma facendo una ricerca con Archive.org, si scopre che buona parte sono stati pubblicati mesi se non anni fa, anche per posizioni "senior", dunque piuttosto importanti.

Sempre secondo le fonti di Henderson, il reveal di Star Wars Eclipse aveva anche un secondo fine, ovvero quello di rendere appetibile Quantic Dreams per un'acquisizione, obiettivo che lo studio starebbe perseguendo sin dalla fine dell'accordo con Sony per i tre giochi in esclusiva per piattaforme PlayStation, ovvero Heavy Rain, Beyond: Two Souls e Detroit: Become Human. Una teoria che era stata già proposta dal gola profonda in passato e, come allora, che vi invitiamo a prendere con le pinze.