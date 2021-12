Star Wars Eclipse potrebbe avere problemi di sviluppo, per un insider

Secondo l'insider Tom Henderson, Star Wars Eclipse potrebbe già avere più di qualche problema di sviluppo, come spiegato nel suo ultimo video pubblicato su YouTube. I motivi sarebbero differenti, come spiegato nel dettaglio. Ecco un resoconto dei punti fondamentali toccati:

Star Wars Eclipse nacque come MMORPG, nome in codice Project Karma, che però Sony rifiutò in favore di Detroit: Become Human (all'epoca Quantic Dream era ancora vincolata alla multinazionale giapponese). I francesi decisero allora di presentare un progetto di Star Wars a Lucasfilm, utilizzando le risorse già sviluppate per Project Karma.

Dopo Detroit, Quantic Dream voleva vendersi a qualche editore più grande, ma non c'è riuscita per via delle accuse ricevute dallo studio di essere un ambiente di lavoro tossico e sessista, con risvolti legali collegati. Sostanzialmente tutti i potenziali acquirenti si sono tirati indietro.

Il motore grafico impiegato dalla software house starebbe causando problemi, perché inizialmente fu pensato per rappresentare degli ambienti chiusi, con un numero di PNG limitato.

Quantic Dream starebbe faticando enormemente a creare il lato multiplayer del gioco.

Star Wars Eclipse è in sviluppo da più di diciotto mesi, ma ancora non ci sarebbero versioni giocabili dello stesso, nemmeno a uso interno.

Le accuse contro lo studio starebbero causando problemi di reperimento di personale.

Naturalmente il tutto va preso con le dovute cautele, visto che si tratta di voci di corridoio. A fare fede della situazione sarà il prodotto finito, che speriamo sia di alto livello.