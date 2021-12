Project Haven, un video di gameplay commentato dagli sviluppatori

Project Haven, l'interessante strategico realizzato dal piccolo team portoghese Code Three Fifty One, si mostra con un video di gameplay commentato dagli sviluppatori.

Alcuni mesi fa abbiamo provato Project Haven, apprezzando il level design del gioco e le meccaniche relative alla personalizzazione delle armi e dei personaggi, pur al netto delle immancabili incognite legate alla campagna.

Nel filmato assistiamo a una missione in cui i nostri personaggi subiscono l'improvviso attacco di una squadra nemica. A quel punto vengono illustrate le interessanti peculiarità del sistema di combattimento di Project Haven.

Elementi come la mira diretta con visuale in terza persona, gli appostamenti dietro i ripari e le fasi di guardia automatica su raggio d'azione fanno ormai parte del filone degli strategici alla XCOM, ma appaiono implementati in maniera intelligente.

L'uscita di Project Haven avverrà nel corso del 2022, per il momento solo su PC.