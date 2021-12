TikTok batte tutti su internet nel 2021, anche Google e Facebook

Come ogni anno, Cloudflare ha pubblicato la classifica dei domini internet che hanno generato più traffico in assoluto. Nel 2021 TikTok ha sbaragliato tutti gli altri, Google compreso, nonostante questo comprenda praticamente tutti i suoi servizi, come Maps, Translate, Photos, Flights, Books e News. Facebook si è piazzato solo terzo.

Top 10 - I domini più popolari del 2021

TikTok.com Google.com Facebook.com Microsoft.com Apple.com Amazon.com Netflix.com YouTube.com Twitter.com WhatsApp.com

Per confronto, vediamo la top 10 del 2020:

Google.com Facebook.com Microsoft.com Apple.com Netflix.com Amazon.com TikTok.com YouTube.com Instagram.com Twitter.com

TikTok.com è quindi cresciuto in maniera sostanziale rispetto all'anno scorso, spinto probabilmente dall'amore dei più giovani per la piattaforma. Soprattutto nella seconda metà dell'anno il sorpasso sugli altri domini è stato praticamente costante.

Naturalmente TikTok è primo anche tra i social media:

TikTok.com Facebook.com YouTube.com Twitter.com Instagram.com Snapchat.com Reddit.com Pinterest.com LinkedIn.com Quora.com

Altri numeri parlano di Netflix come primo dominio per i video streaming, sopra addirittura a YouTube, e di Amazon come primo sito di eCommerce, sopra a Taobao ed Ebay. Le chat più popolari sono, nell'ordine, WhatsApp, Telegram, WeChat e Signal, mentre i metaversi più frequentati sono Roblox, Epic Games (Fortnite) e Second Life.