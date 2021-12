Ashes of Creation passa all'Unreal Engine 5; ecco il video

Ashes of Creation, l'MMORPG in sviluppo presso Intrepid Studios, è passato da Unreal Engine 4 ad Unreal Engine 5. Il team ha anche condiviso un video che mostra le funzioni rese disponibili dalla nuova versione del motore grafico di Epic Games.

Il fondatore dello studio e direttore creativo Steven Sharif, nel video, si concentra in particolare sui miglioramenti dell'illuminazione globale permessi dalla tecnologia Lumen dell'Unreal Engine 5. Quest video vuole solo dare un'idea preliminare della componente visiva di Ashes of Creation dopo l'aggiornamento al nuovo motore, ma Sharif ha anche promesso che i futuri aggiornamenti faranno luce su come Unreal Engine 5 può accelerare lo sviluppo del gioco. Probabilmente il director fa riferimento al sistema World Partition, che rimuove la necessità di dividere manualmente il mondo di gioco in sottolivelli e rende anche l'editing su un grande mondo di gioco molto più facile.

Ashes of Creation è stato finanziato tramite Kickstarter nel 2017. Una versione alpha 2 test è attesa per il 2022, in una data non meglio definita. La descrizione ufficiale del gioco recita: "Ashes of Creation è un approccio unico all'esperienza MMORPG. La struttura del nostro mondo è dinamica e costruita per reagire alle tue azioni. Le città sorgeranno e cadranno man mano che modellerai il mondo di Verra. Missioni e segreti si sbloccheranno man mano che le popolazioni si riuniranno e le loro esigenze cresceranno. Mentre la struttura dei PNG del mondo viene stabilita in tempo reale, avrete la possibilità di distruggere ciò che è stato creato, aprendo la strada a nuovi sviluppi, popolazioni e cambiamenti. Le lotte e gli intrighi politici giocheranno un ruolo molto reale nella struttura della vostra esperienza. Sono finiti i giorni dei mondi statici; il cambiamento è qui per restare!"

