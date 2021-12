Larian Studios vince il premio per i migliori auguri di Natale del 2021, almeno per ora

Larian Studios, cui dobbiamo tra gli altri Baldur's Gate 3, ancora in Accesso Anticipato, e il capolavoro assoluto Divinity: Original Sin II, ha pubblicato un video di auguri di Natale 2021 davvero divertente, il migliore tra quelli che abbiamo visto finora.

Si tratta di un filmato celebrativo di un anno molto positivo per la software house, privo di pesantezza o retorica. Insomma, ha quel pizzico di follia, e più di qualche bottiglia di vino vuota, che non fanno mai male.

Di base i membri dei vari distaccamenti di Larian spari in tutto il mondo, cantano una canzone natalizia, il cui testo è il seguente:

Ho ho ho, hop on the sleigh!

Scourge of all the skies!

We circle the world, with Lar flag unfurled, yeah

Happy holidays we spies!

Ha! Ha! Hey! Ho! Hoo! Ha-haaa!

Gather all and climb aboard

Gifts for one and all!

Naughty or nice, even worse will suffice,

Grab a friend and have a ball!

Raise a glass to us, me mate,

Winter grog, drink up!

We're spreading the fear in merry new year-oh

dance and drink now- BOTTOMS UP!

Che aggiungere? Speriamo che Babbo Natale illumini le tastiere di questi talentuosi ragazzi per un Baldur's Gate III sempre più bello.