Hitman Sniper: The Shadows disponibile su iOS e Android con trailer di lancio

Hitman Sniper: The Shadows, il nuovo episodio della serie mobile prodotta da Square Enix, è disponibile a partire da oggi su iOS e Android, con download gratuito, come conferma il trailer di lancio del gioco.

Annunciato lo scorso giugno, Hitman Sniper: The Shadows ci mette al comando di sei differenti cecchini alle prese con varie missioni intorno al mondo, in un periodo in cui l'Agente 47 è misteriosamente scomparso.

"Nei panni di un membro delle Shadows, dovrai svolgere incarichi in tutto il mondo, eliminare bersagli con soluzioni furtive e creative, affrontare rivali spietati e migliorare la tua reputazione fino a diventare un agente d'élite della International Contract Agency (ICA)", recita la sinossi ufficiale.

Pur presentandosi nella forma di un classico sparatutto di precisione, come ce ne sono tanti su mobile, Hitman Sniper: The Shadows include in realtà meccaniche più sofisticate e vicine all'esperienza stealth di Hitman.

