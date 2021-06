Hitman Sniper: The Shadows: trailer di annuncio all'evento di Square Enix

In occasione del suo evento all'E3 2021, Square Enix ha annunciato con un trailer Hitman Sniper: The Shadows, un nuovo capitolo del franchise mobile spin-off della serie Hitman in cui l'Agente 47 è scomparso da un po', senza lasciare traccia. Cosa ne sarà stato di lui?

Leggiamo altri dettagli tratti dal comunicato stampa ufficiale:

Hitman Sniper: The Shadows introduce una nuova storia originale ambientata nell'universo di Hitman. Il gioco narra gli eventi successivi alla scomparsa nel nulla dell'Agente 47 e racconta la storia delle Shadows, un gruppo di abili cecchini composto da Soji, Kiya, Kolzak, Knight e Stone, all'interno del mondo dell'assassinio in cui una nuova rete criminale minaccia la stabilità globale. Diana Burwood e la International Contract Agency (ICA) attivano l'Initiative 426, nome in codiceThe Shadows, per eliminare questa minaccia.

I giocatori dovranno essere meticolosi, creativi e sfuggenti per colpire in segreto, manipolare il nemico e sfruttare lo scenario. Nel corso delle missioni elimineranno bersagli internazionali di alto profilo, miglioreranno la propria reputazione e si evolveranno in diverse versioni delle Shadows.

"Pur basandosi sugli elementi fondamentali di Hitman Sniper, Hitman Sniper: The Shadows non è un suo seguito e non è ambientato nello stesso universo narrativo. Hitman Sniper: The Shadows porta la serie su un nuovo livello e offre una nuova esperienza in termini di storia, personaggi e dinamiche di gioco", ha commentato Dominic Allaire, executive producer di Square Enix Montréal.

"Ci è stata data una fantastica opportunità di ampliare l'universo di Hitman, non solo interpretandone in maniera nuova il mondo, ma anche proponendo un nuovo cast di personaggi giocabili", ha dichiarato Fahad Khan, lead game designer di Square Enix Montréal. "I nostri nuovi protagonisti hanno tutti una storia unica e stili diversi che possono adattarsi al giocatore, valorizzandone esperienza di gioco, creatività e scelte strategiche nell'approccio ai contratti."

Un artwork del gioco

Per il resto vi farà felici sapere che Hitman Sniper: The Shadows è un free-to-play. Uscirà nel corso del 2021 su iOS e Android, in data ancora da destinarsi.