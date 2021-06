Xbox Game Pass: tutti i giochi disponibili e annunciati all'E3 2021 in un'immagine e video

Xbox Game Pass è stato il grande protagonista della conferenza Xbox e Bethesda all'E3 2021, visto che quasi tutti i giochi mostrati all'evento sono previsti arrivare sul servizio su abbonamento Microsoft, vero e proprio pilastro del nuovo corso di Xbox, pertanto vediamo un bel riepilogo di tutti i giochi annunciati e previsti arrivare nel catalogo in una singola immagine riassuntiva e in un trailer dedicato.

Xbox Game Pass, tutti i giochi annunciati all'E3 2021 in arrivo tra oggi e i prossimi mesi

Tra i giochi in arrivo nel 2021 ce ne sono molti visti durante l'Xbox e Bethesda Showcase, come Psychonauts 2, Age of Empires 4, Forza Horizon 5, Halo Infinite, Back 4 Blood, The Ascent ma anche, curiosamente, giochi che non sono stati mostrati se non brevemente in un sizzle reel complessivo come The Gunk e Scorn, oltre a Hades e Microsoft Flight Simulator.

Tra quelli che usciranno nel 2022 e senza ancora una data ci sono poi dei pezzi da 90 veramente notevoli come Starfield, The Outer Worlds 2, Redfall, S.T.A.L.K.E.R. 2 e A Plague Tale: Requiem. Vediamo dunque il riepilogo di tutti i titoli in arrivo su Xbox Game Pass nell'immagine e nel trailer dedicato, in questa pagina.