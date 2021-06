Halo Infinite, data di uscita rivelata per errore da Xbox Brazil?

Halo Infinite potrebbe avere una data di uscita, rivelata per errore da Xbox Brazil: secondo la divisione brasiliana, il gioco sarà disponibile su PC, Xbox Series X|S e Xbox One a partire dal 9 novembre.

Protagonista di un convincente video di gameplay per l'evento Xbox, Halo Infinite è atteso per questo autunno ma Microsoft non aveva ancora annunciato una data di lancio precisa.

La divisione brasiliana di Xbox ha rimosso il tweet con la data di uscita non appena si è resa conto dell'errore, ma non abbastanza in fretta: numerosi utenti hanno rilanciato il post oppure hanno effettuato uno screenshot.

Peraltro è stato presentato stasera anche il multiplayer free-to-play di Halo Infinite con un primo trailer del gameplay che promette davvero grandi cose.