Halo Infinite: primo gameplay trailer sul multiplayer free-to-play all'E3 2021

Halo Infinite si è fatto vedere all'E3 2021 in video gameplay anche nella sua modalità multiplayer, che come sempre rappresenterà un elemento fondamentale dell'esperienza di gioco, in questo caso offerta anche come free-to-play e dunque aperta veramente a tutti.

Vediamo dunque vari scorci del multiplayer di Halo: Infinite in questo nuovo video gameplay mostrato in occasione dello show Xbox e Bethesda all'E3 2021, con un misto veramente esaltante di azione e scene varie che mostrano come questo comparto sia rimasto fedele alle origini della serie, pur presentandosi ovviamente evoluto in termini tecnici.

Non c'è ancora una data di uscita per Halo Infinite, che arriverà comunque per "Holiday 2021", ovvero questo autunno, presumibilmente intorno a novembre 2021: il gioco uscirà dunque con due componenti di grosso calibro: la campagna single player e il multiplayer free-to-play.

Grande attenzione è stata ovviamente riposta nello sviluppo del multiplayer, che da sempre rappresenta la base più duratura per ogni capitolo della serie Halo, dunque anche in questo caso possiamo aspettarci un bel po' di contenuti in termini di modalità di gioco diverse, opzioni e altro.

Da quel che si vede nel video, possiamo notare la presenza di tutti i veicoli storici in Halo Infinite, compreso il ritorno del chopper. Per il resto, verso la fine si nota anche la presenza dei teschi, anche questi una caratteristica diventata ormai classica per il multiplayer della serie.