Halo Infinite: nuovo gameplay dell'evento Xbox per la campagna single player

In occasione della sua conferenza dell'E3 2021, come preannunciato Microsoft ha mostrato del nuovo gameplay in video di Halo Infinite per svelare la campagna single player (che sarà completamente staccata dall'online, free-to-play). Come prevedibile, questa volta la casa di Redmond non si è fatta trovare impreparata e ha mostrato del materiale di qualità grafica enormemente superiore rispetto al discusso evento dell'estate 2020 in cui fece vedere per la prima volta il nuovo Halo, scatenando un vero e proprio putiferio.

In sviluppo per Xbox One, PC e Xbox Series X e S, Halo Infinite si è quindi presentato in piena forma, sfoggiando delle potenzialità che finora non erano riuscite a emergere, a causa delle discussioni nate dal vecchio video e dei meme di Craig, che per quasi un anno hanno seppellito ogni tentativo di analisi pacata del gioco.

L'evento E3 2021 di Microsoft è uno degli eventi più attesi del periodo. Xbox ha molto da dimostrare e molti vogliono vederla capitalizzare le numerose acquisizioni degli ultimi anni, ossia vogliono iniziare a vedere arrivare i giochi. Halo Infinite possiamo darlo ormai per sicuro e sicuramente farà felici molte persone.