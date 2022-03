Genshin Impact: date e dettagli degli eventi di marzo, ritornano i banner di Raiden Shogun e Kokomi

Genshin Impact si prepara ad entrare nella seconda parte del ciclo vitale dell'Update 2.5, che vedrà il ritorno dei banner di Raiden Shogun e Sangonomiya Kokomi, insieme a una serie di eventi a tempo limitato con in palio Primogem, Mora e altre risorse.

I banner di Raiden Shogun e Kokomi saranno disponibili a partire da martedì 8 marzo fino al termine del ciclo vitale della versione 2.5 di Genshin Impact. Parliamo di due rerun, dunque si tratta di un'ottima occasione per aggiungerle alla vostra squadra se non siete stati fortunati in passato. I personaggi quatto stelle in primo piano saranno Bennett, Xinyan e Kujou Sara.

Per quanto riguarda i nuovi eventi, il primo della seconda fase dell'update sarà "Of Drink A-Dreaming" che si svolgerà dal 10 al 21 marzo. Nei panni del Traveler dovremo lavorare come baristi dell'Angel Share, preparando drink e ascoltando le storie degli avventori del locale. In palio ci sono Primogem, Hero's Wit, Mystic Enhancement Ore e una namecard esclusiva.

"Hyakunin Ikki" invece si svolgerà dal 18 al 28 marzo e vedrà i giocatori coinvolti in un torneo di lotta in cui dovranno affrontare sfide usando solo due personaggi. Più alto è il punteggio maggiori saranno le ricompense, che includono Primogem, Mora, Mystic Enhancement Ore e materiali per potenziare armi e talenti dei personaggi.

Infine, dal 21 al 28 marzo sarà il turno dell'"Overflowing Mastery", che raddoppia le ricompense nei domain che offrono come ricompense i materiali per potenziare i talenti.

Rimanendo in tema, stando a dei leak con la versione 2.6 di Genshin Impact potrebbe arrivare la localizzazione con sottotitoli in italiano.