Google Stadia: Deliver Us the Moon, Lake, Calico e City Legends a breve sullo store

Google Stadia vedrà a breve l'arrivo di quattro nuovi giochi sul proprio store: si tratta di Deliver Us the Moon, Lake, Calico e City Legends: The Curse of the Crimson Shadow.

Si tratta di alcuni fra i 100 giochi in arrivo nel 2022 su Google Stadia, e sebbene già disponibili da tempo sulle altre piattaforme si tratta senz'altro di novità di un certo spessore.

Nella recensione di Deliver Us the Moon abbiamo parlato infatti di un'avventura appassionante, dalle ottime atmosfere sci-fi, sebbene dotata di meccaniche puzzle non particolarmente elaborate e un po' ripetitive. Il gioco arriverà su Google Stadia ad aprile.

Lake (recensione), disponibile "a breve" sullo store, è anch'esso un'avventura ma dai toni decisamente diversi, più rilassati e tranquilli, dotata di un ottimo cast di personaggi e di ottimi dialoghi.

Calico (recensione) è invece una simulazione che parte da un'idea affascinante ma la mette in pratica in maniera un po' incerta: ci sono tanti gatti e qualche idea simpatica, ma i problemi (anche tecnici) sono troppi.